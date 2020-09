Koronawirus w Polsce. Łódź. Nauczyciel zakażony, 90 uczniów na kwarantannie

Koronawirus. Polska. Łódź. Uczniowie czterech klas na kwarantannie

- Na kwarantannę skierowanych zostało ok. 90 uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi oraz członkowie ich rodzin. To uczniowie klas starszych: szóstej, siódmej i dwóch ósmych - zaznaczył rzecznik wojewódzkiego sanepidu Zbigniew Solarz. Decyzja ma charakter prewencyjny. Trwa postępowanie służb sanitarnych. Na izolację została również skierowana nauczycielka techniki, z którą miała kontakt zakażona - informuje expressilustrowany.pl.

- Uczniowie czują się dobrze i jeśli tak pozostanie, będziemy mogli we wtorek, 15 września wrócić do normalnych lekcji w szkole - powiedziała dyrektor Elżbieta Jankowska-Muzolf. Do tego czasu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi będą się uczyć hybrydowo. Pozytywną opinię w sprawie nauki zdalnej i zawieszenia zajęć stacjonarnych dla tych czterech klas wydał łódzki sanepid.