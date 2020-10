Koronawirus w Polsce. Lekarze POZ przeciążeni. Izolacja była decyzją Hanny

Jak opowiada nam Hanna, trudno było jej dodzwonić się do pediatry czy lekarza rodzinnego POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), aby uzyskać skierowanie na testy w kierunku zakażenia koronawirusem. Przypominamy: do tej pory lekarze oprócz wyjątkowych sytuacji, nie kontaktowali się ze szpitalem po zleceniu pacjentowi hospitalizacji. Teraz, w przypadku pacjenta zakażonego koronawirusem, muszą poinformować go o konieczności udania się do szpitala zakaźnego.