Koronawirus w Polsce. Lekarz zarzuca ministrowi "eksperymentowanie na ludziach"

Koronawirus wciąż w natarciu. Trzecia fala epidemii COVID-19 nie odpuszcza. Dr Bodnar, który stosuje amantadynę w leczeniu COVID-19, przekazał, że jeśli ktoś go krytykuje za to, to niech da coś w zamian. "To pan minister eksperymentuje na ludziach" - powiedział specjalista od chorób płuc.

Adam Niedzielski Źródło: PAP