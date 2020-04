Koronawirus w Polsce. Lech Wałęsa: umieścić Kaczyńskiego w zabezpieczonym miejscu

Wcześniej laureat Pokojowej Nagrody Nobla zabrał głos ws. dyskusji wyborczej. "Propozycja Gowina ma wciągnąć opozycje na uzyskanie zgody by naginać, czy łamać konstytucję, co usprawiedliwi wcześniejsze łamanie i naginanie konstytucji przez PIS-owców. Dlatego nie można się na to zgodzić" - stwierdzał w mediach społecznościowych Wałęsa.