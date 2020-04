Koronawirus w Polsce. Lech Wałęsa przyłapany w kościele na złamaniu zakazu

Koronawirus w Polsce. Jak co niedziela, 19 kwietnia Lech Wałęsa przyjechał limuzyną do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Abrahama w Gdańsku. Tym razem miał na sobie maseczkę. Nie korzystał z niej jednak właściwie.

To jednak nie wszystko. Kiedy Lech Wałęsa się modlił, dotykał dłońmi przedniej strony maseczki. Eksperci alarmują, by tego nie robić.

Koronawirus w Polsce. Lech Wałęsa nie słucha się syna

- Apeluję do ojca, żeby modlił się w domu. Chodząc do kościoła, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla wnuczka czy innych w rodzinie. A nie daj Bóg, jak przyniesie coś ojciec do domu - mówił Jarosław Wałęsa. I zaznaczył, że nie traci nadziei, że ojciec go posłucha.