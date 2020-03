Koronawirus w Polsce. Kwarantanna to nie ferie. Tak radzą sobie z nią Polacy

Po przekroczeniu granicy zatrzymał się na stacji, tankował samochód. Do domu dojechał samodzielnie. Kolejny nasz rozmówca, pan Artur, wylądował jednym z ostatnich samolotów, które doleciały do Gdańska.

Tak powinna wyglądać kwarantanna

Z zaleceń, które przyjeżdżający do kraju dostaje wynika, że podczas kwarantanny nie powinien opuszczać domu, nie może wychodzić do sklepu. Jeżeli ma pod opieką zwierzęta, to powinien przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie ma takiej możliwości, może zadzwonić do gminy.