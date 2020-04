Koronawirus w Polsce. Kościół apeluje o przestrzenie zasad sanitarnych podczas Wielkanocy

Rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik w komunikacie przypomniał zalecenia abp. Stanisława Gądeckiego, aby w Mszach św., liturgiach i nabożeństwach uczestniczyło do pięciu osób, nie wliczając w to kapłanów. Przypomniał też o udzielonych dyspensach od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach, ogłoszonych w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Zaapelował żeby zrezygnować w okresie świątecznym z odwiedzin bliskich i znajomych.

Zachęcił on również do udziału w nowych inicjatywach, które podczas Triduum Paschalnego i w czasie Wielkanocy będą prowadzone w mediach społecznościowych. Jednocześnie zachęcił on wszystkich do wzięcia udziału w tworzeniu „wirtualnego stołu wielkanocnego”.