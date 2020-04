Koronawirus w Polsce. Kontrowersje wokół zakazu wstępu do lasów

Zakaz wstępu do lasów i parków narodowych w dniach 3 - 11 kwietnia włącznie wydał dyr. Lasów Państwowych. Decyzja została wydana na podstawie tzw. specustawy do walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Wynikało to z tego, że zdaniem leśników, mimo epidemii wiele osób gromadziło się na terenach należących do Lasów.

Pojawiły się jednak wątpliwości czy jest to wystarczająca podstawa prawna do wydania tego zakazu. Zgłosił je np. Rzecznik Praw Obywatelski Adam Bodnar, który w wydanym komunikacie stwierdził m. in. że: "decyzja o zakazie wstępu do lasów i zamknięciu parków narodowych nie została podjęta w formie i sposobie zgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym. Konstytucja pozwala na ograniczanie wolności obywatelskich tylko i wyłącznie na mocy ustawy. Decyzje o zakazie wstępu do lasów nie wynikają zaś z żadnej ustawy, a przewidują drastyczniejsze ograniczenie wolności poruszania niż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o COVID-19” – napisał Adam Bodnar.