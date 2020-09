Koronawirus w Polsce. Kolejny rekord zakażeń. Prof. Krzysztof Simon: wcześniejsze dane były zaniżane

25 września to kolejny dzień, w którym odnotowano w Polsce rekord zachorowań na koronawirusa. Resort zdrowia ogłosił, że w ciągu ostatniej doby zakażeniu uległo 1587 osób . O aktualny stan epidemii zapytaliśmy prof. Krzysztofa Simona, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Epidemia się rozwija, niewątpliwie te dane wcześniejsze były zaniżane i dostęp do testów był utrudniony - stwierdził ekspert, wymieniając powody, które mogły mieć wpływ na tak znaczny wzrost liczby chorych na COVID-19. - Rodacy wrócili z wakacji i zaczynają się koncentrować w mniejszych pomieszczeniach - podkreśla.

A co z powrotem obostrzeń? Czy wprowadzenie ograniczeń na wielką skalę w naszym kraju jest znów możliwe? - Nie sądzę, że jakikolwiek rząd w Polsce wprowadzi ponowny lockdown - mówi prof. Krzysztof Simon, zaznaczając, że był on niezbędny w początkowym etapie epidemii, kiedy wszystkie mechanizmy do walki z koronawirusem były dopiero w trakcie tworzenia.