Koronawirus w Polsce. Kolejne ognisko zakażeń. W zakładach drobiarskich ponad 200 zakażonych pracowników

Koronawirus w Polsce. Zakażonych jest 233 pracowników

Według danych z poniedziałku 3 sierpnia zakażonych było 164 pracowników. We wtorek Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o kolejnych 70 przypadkach z powiatu ostrzeszowskiego. Zaledwie jedna osoba nie pochodziła z ogniska w zakładzie drobiarskim. Łącznie zakażonych są już 233 pracowników.

Zaledwie cztery osoby w wieku 40-50 lat, o których poinformowano we wtorek, trafiły do szpitala.

Zbigniew Polak, powiatowy lekarz weterynarii w Starachowicach zapytany przez money.pl o to, co dzieje się z mięsem, kiedy zostanie wirus wśród pracowników, odpowiedział, że mięso jest bezpieczne i zwykle nie ma potrzeby jego utylizacji. - Zgodnie z obecną wiedzą koronawirus nie przenosi się drogą pokarmową, a dodatkowo mięso przed spożyciem poddawane jest na ogół obróbce termicznej, co zabija wirusa - dodał.