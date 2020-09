Koronawirus w Polsce. Kielce. Zakażenia w kurii diecezjalnej

Koronawirus w Polsce. Zakażenia w kurii

Jak poinformował portal niedziela.pl, w kieleckiej Kurii Diecezjalnej doszło do zakażenia koronawirusem. Z tego powodu zamknięto budynek kurii, a następnie poddano go ozonowaniu. Zakażenie koronawirusem potwierdzono do tej pory u dwóch pracowników kurii diecezjalnej w Kielcach.