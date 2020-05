Koronawirus w Polsce? Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Mogą nie mieć dokąd wrócić

Koronawirus w Polsce. Prywatne szkoły mogą tylko odroczyć składki ZUS

- Zależymy głównie od czesnego, a niektórzy rodzice stracili pracę, środki do życia. A przecież nie możemy powiedzieć dzieciom, że to koniec ich nauki. Gdyby nie darczyńcy, zbankrutowalibyśmy - mówi portalowi wyborcza.pl dyrektorka finansowa jednej z prywatnych placówek w Warszawie. - Nie przysługuje nam nic. Żadna pomoc od państwa. No, poza trzymiesięcznym odroczeniem składki ZUS , ale to nas nie ratuje, bo potem będziemy musieli zapłacić skumulowaną kwotę - dodaje.

Minister edukacji, w porozumieniu z szefem resortu zdrowia zdecyduje wkrótce o tym, kiedy dzieci wrócą do szkół. To jednak nie rozwiąże problemu Bieżące problemy to jednak nie wszystko. Dyrektorzy prywatnych placówek obawiają się, że wielu rodziców może zdecydować się na przeniesienie dzieci do placówek publicznych w nowym roku szkolnym. To może dla wielu prywatnych i społecznych szkół oznaczać koniec działalności.