Koronawirus w Polsce. Jurek Owsiak apeluje

Koronawirus w Polsce. Jurek Owsiak posłuchał prośby jednego z lekarzy. Zaapelował do Polaków o odpowiedzialne zachowanie. Przyznał, że WOŚP nie pracuje tak jak dotychczas, wprowadzono środki bezpieczeństwa. Co więcej, prezes Orkiestry zdradził, że szpitale pytają go o to, czy może im sprzedać maseczki.

Koronawirus w Polsce. Jurek Owsiak zacytował wiadomość, którą wysłał do niego jeden z lekarzy (East News, Fot: Jan Bielecki)

Jurek Owsiak w najnowszym wpisie na Facebooku podkreślił, że otrzymuje mnóstwo maili. Jedną z wiadomości zacytował. Jej autorem jest kardiolog z dużego, polskiego szpitala.

Prosi Owsiaka, by "zabrał głos i zaapelował o to, aby wszyscy obywatele podeszli do sprawy odpowiedzialnie". Tą sprawą jest koronawirus.

"Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i osoby wokół. Bo to, czy zostaniemy w domu i nie będziemy szerzyć łańcucha epidemiologicznego, zależy życie nasze i innych. Myślę, że świadomość ludzi jest różna i trzeba tę świadomość szerzyć i rozwijać. Proszę, aby pan zwrócił się do młodych ludzi, że przerwa w szkole nie oznacza 'koronawakacji', tylko czas świadomej postawy i pewnych ograniczeń. Niech młodzi też pomogą starszym, choćby w zakupach" - napisał lekarz.

Co na to Owsiak? Przyznał mu racje. "Po tysiąckroć podpisuję się pod tym obiema rękami. Jak tylko możemy, to spędzajmy ten czas w jak najwęższym gronie!" - napisał prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyznał, że sam podjął decyzje z powodu koronawirusa. "Nasza Fundacja WOŚP bardzo mocno ograniczyła obecność swoich pracowników, mamy dyżury, pracujemy zdalnie. Wszystko to, co jest naszą codziennością - kontrakty, korespondencja, SiemaShop, działają. Za to totalnie ograniczyliśmy spotkania face to face" - podkreślił.

To nie wszystko. Owsiak przyznał, że jest zaskoczony pytaniami, które płyną do WOŚP ze szpitali: "Czy mamy może na sprzedaż maseczki". "Nie, nie mamy. Mam nadzieję, że system, który miał czas, aby przygotować się do każdego scenariusza, zapewni placówkom w Polsce właściwy zapas maseczek, specjalnych kombinezonów, gogli, rękawiczek, generalnie tego wszystkiego, co jest teraz numerem jeden w zabezpieczeniu lekarzy i pracowników personelu medycznego" - podkreślił.

Na koniec zaapelował do Polaków, by "zdyscyplinowali siebie i swoich bliskich, by przestrzegać zasad mających zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo".

Przypomnijmy, że rządzący również apelują o odpowiedzialne zachowanie i nietraktowanie czasu wolnego (jest decyzja o zamknięciu placówek oświatowych) jak ferii.

Koronawirus w Polsce. Jest ofiara śmiertelna

W Polsce jest już 51 przypadków zarażenia koronawirusem, w tym jedna ofiara śmiertelna. - Mamy dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z woj. wielkopolskiego (Poznań) - przekazało Ministerstwo Zdrowia po godz. 16. Osoba, która zmarła to 57-letnia kobieta, która była hospitalizowana w Poznaniu.

Ukraina zamknęła granice, a Czechy ogłosiły stan wyjątkowy. Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju. Oznacza to wdrożenie czasowych (restrykcyjnych) obostrzeń m.in. w kwestii podróżowania i handlu.

