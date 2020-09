Koronawirus w Polsce. Jechałeś tym pociągiem? Sanepid szuka pasażerów

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa zdiagnozowano u osoby podróżującej pociągiem Polregio relacji Poznań-Toruń. Sanepid zaapelował, aby każdy, kto mógł mieć kontakt z zakażonym, zgłosił się do lekarza POZ.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie, iż w dniu 17.09.2020 r. pociągiem POL Regio relacji Poznań-Toruń (wyjazd z Poznania 13:48) podróżowała osoba, u której w dniu 19.09.2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem, zwraca się do podróżujących ww. pociągiem, aby w przypadku wystąpienia niepokojących objawów do 27.09.2020 r. zgłaszali się do swoich lekarzy POZ"- czytamy na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.