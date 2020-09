Koronawirus w Polsce. Janusz Korwin-Mikke goli brodę i ogłasza "koniec pandemii"

- 15 września 2020 roku zakończyła się w Polsce pandemia - oświadczyła Dominika Korwin-Mikke (prywatnie żona polityka - red.). Następnie poseł Konfederacji, zgodnie z deklaracją że "dopóki będzie trwała pandemia, to nie zgoli brody" wyjął maszynkę do golenia i nożyczki, po czym zgolił brodę.

Jednak statystyki i dowody naukowe są niepodważalne - w samej Polsce od początku wybuchu epidemii odnotowano ponad 75 tys. zakażeń i 2227 zgony z powodu COVID-19. Światowy licznik już za niedługo przekroczy wartość 30 milionów zakażeń, a ofiar - do miliona.

Prof. Krzysztof Simon: "premier nie ma prawa mówić, że poradziliśmy sobie z epidemią"

Również specjaliści z zakresu wirusologii ostrzegają przed bagatelizowaniem wirusa lub zaprzeczania jego istnieniu. - Źródła takiej postawy mogą być rozmaite. Bardzo wiele osób myśli, że to ich nie dotyczy. Funkcjonują gdzieś obok, w jakimś innym świecie. Chociaż niektórych rzeczywiście to mniej dotyczy, jeżeli żyją w miejscach, gdzie zakażeń jest bardzo mało. Ale są też grupy, które uważają, że wirusa nie ma, bo się go boją. Motywem jest strach - mówił profesor Zbigniew Mikołejko w rozmowie z reporterem WP Piotrem Barejką.