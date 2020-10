Koronawirus w Polsce. ICM UW: 1,6 mln Polaków miało COVID-19

Eksperci z ICM Uniwersytetu Warszawskiego przewidują, że do końca grudnia będzie od 20 do 30 tys. zakażeń koronawirusem w Polsce. Całkowite zamknięcie szkół spowodowałoby, że dzienny przyrost nowym przypadków będzie niższy. Analitycy zastanawiają się, jakie wartości będą w momencie wysłania na zdalne nauczanie dzieci po IV klasie podstawówki - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Koronawirus. Polska. Ilu chorych do końca roku?

Realna liczba chorych uwzględniając osoby niewykryte testami, ma oscylować wokół 200-300 tys. Przyjmuje się, że wartość jest od 6 do 12 razy większa niż wykryte infekcje. Według matematyków obecnie współczynnik wynosi 9, co oznacza, że w środę przybyło 90 tys. zakażeń. Obecnie koronawirusa miało już 1,6 mln osób, a do marca 2021 zakażone będzie 54 proc. populacji.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia

Kolejne restrykcje miałyby się pojawić przy 15-20 tys. zakażeń. Wówczas zamknięte zostałyby szkoły. Wprowadzono by również limity miejsc w przestrzeniach handlowych i kościołach, a także ograniczenia w pracy barów i restauracji. Nie jest rozważany zakaz wejścia do lasu. Lockdown, z jakim mieliśmy do czynienia na wiosnę, to ostatni etap wprowadzanych obostrzeń.