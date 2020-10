Koronawirus. Nowe przypadki zakażeń. Ekspert: zero powodów do optymizmu

W sobotę 17 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9622 nowych zakażeniach. To rekord, jeśli chodzi o Polskę. W niedzielę było to 8536 przypadków zakażeń - czyli ponad 1000 mniej. - Czy to powód do optymizmu? Absolutnie nie - mówi Wirtualnej Polsce dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski.