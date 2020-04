Koronawirus w Polsce i wybory prezydenckie 2020 na okładkach tygodników

Na łamach najnowszego "Newsweeka" przeczytamy 20 rozmów o życiu w czasach pandemii koronawirusa. "Czego boją się Polacy i o czym marzą" - zapowiada redaktor naczelny. "Samotni, przestraszeni, niepewni przyszłości, wściekli na państwo" - widzimy na okładce tygodnika. W środku wywiad z profesorem Krzysztofem Simonem, lekarzem i szefem oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, który opowiada, że "wstyd mu za państwo".

"Do Rzeczy" rozmawia z ministrem sprawiedliwości o głosowaniu korespondencyjnym w ramach wyborów prezydenckich 2020. - Nie wolno zagrażać życiu Polaków - komentuje szef resortu. Zbigniew Ziobro mówi również o sporze z opozycją. Z kolei na okładce widzimy o "wyborze najmniejszego ryzyka". W numerze przeczytamy również, czy nie walczymy z COVID-19 "zbyt radykalnymi metodami".

"Sieci" pisze o planie opozycji na "spalenie" wyborów 2020 i przełożenie głosowania. Celem ma być "wywołanie chaosu w kraju, co ma uniemożliwić skuteczną walkę z kryzysem". Według dziennikarzy tygodnika to ma "wynieść opozycję do władzy". "Nie cofną się przed niczym" - czytamy. W środku artykuł o przebiegu wyborów korespondencyjnych oraz wywiad z prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem, którego czeka "poważna rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim".