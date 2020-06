Koronawirus w Polsce i na świecie. WHO alarmuje: Epidemia przyspiesza (Relacja na żywo - 19 czerwca)

Koronawirus w Polsce i na świecie. Eksperci WHO twierdzą, że epidemia przyspiesza. Tylko w czwartek odnotowano ponad 150 tys. nowych zakażeń. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz "ekstremalnej czujności".

Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje (PAP)