Koronawirus w Polsce. GIS zapewnia: epidemia jest pod kontrolą

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny powiedział w Polsat News, że "wracamy do normalności i dlatego transmisja wirusa jest większa". - Przez kilka tygodni może być podobna, potem można się spodziewać zmniejszania - tłumaczył.

Koronawirus. Dostęp do opieki zdrowotnej

Zaznaczył też, że pod respiratorami przebywa około 100 chorych, a pozostały sprzęt jest gotowy do użycia.

- Musimy pamiętać, że wirus jest i trzeba się go wystrzegać, a to wystrzeganie to nieskomplikowane czynności - mówił. Dodał, że powinniśmy nosić maseczki, dezynfekować dłonie oraz zachowywać dystans społeczny.