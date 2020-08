Koronawirus w Polsce. Franciszkanin rozdawał komunię. Jest zakażony

Koronawirus w Polsce. Sanepid apeluje do wiernych

Franciszkanin rozdawał komunie podczas pogrzebu o godzinie 14.00 w poniedziałek i tego samego dnia podczas wieczornej mszy o godzinie 19.00 oraz we wtorek na porannej mszy 6.30.

Jasielski sanepid apeluje do wszystkich wiernych, którzy uczestniczyli we wskazanych mszach i przyjmowali sakrament eucharystii, by skontaktowali się z placówką telefonicznie.