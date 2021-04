Koronawirus w Polsce. Fizjoterapeutka o pracy w szpitalu tymczasowym. "Matrix"

Barbara Hanus to fizjoterapeutka z Górnośląskiego Centrum Medycznego. Zgłosiła się do pracy w szpitalu tymczasowym. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przekazała, że do placówki sprowadziła aparaty do ćwiczeń oddechowych. To umożliwia uniknięcie intubacji przez pacjentów. Powiedziała, że w swojej pracy zauważyła, że brakuje m.in. rąk do pracy.