Koronawirus w Polsce. Fatalne doniesienia z resortu zdrowia

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia cały czas z kontynuacją tego trendu - i raczej z takim scenariuszem się liczymy, bo my musimy rozwiązania przygotowywać na te najgorsze scenariusze - to myślę, że w perspektywie dwóch tygodni szpital tutaj na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony - stwierdził w sobotę w RMF FM Adam Niedzielski.