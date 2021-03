Koronawirus w Polsce. Ekspert o skutkach "pełzającego lockdownu"

Zdaniem dr Sutkowskiego społeczeństwo przestało już interesować się tematem epidemii, a niestety ta nabiera znów tempa . - Ten szczyt wiosennej fali zaczyna być niepokojąco wysoki. Myślę, że nie przewidywaliśmy takich wzrostów. Do tego społeczne zainteresowanie tym tematem jest niewielkie. Większość ludzi ma tego dość i po prostu machnęła na wszystkie obostrzenia ręką. W ogóle temat koronawirusa ich nie interesuje - powiedział w rozmowie z PAP.

Koronawirus w Polsce. "Pełzający lockdown"

W ocenie Sutkowskiego ignorowanie rządowych obostrzeń to skutek zbyt łagodnego reżimu wprowadzonego jesienią minionego roku. - To trwało za długo. Lockdown nie był pełny, a pełzający. To znacząco obniżyło społeczne morale i przestrzeganie twardych reguł - stwierdził.