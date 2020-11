Koronawirus w Polsce. Eksperci: liczba zgonów się utrzyma. Dla wielu Polaków to będą tragiczne święta

Według WHO Polska jest jednym z tych krajów, w których odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności z powodu COVID-19 w Europie - przypomina portal se.pl. Niestety, na razie nie mamy co liczyć na zmianę sytuacji.

Po ostatnim wzroście dobowej liczby zakażeń, do szpitali trafiło sporo chorych na COVID-19. Wielu z nich jest w bardzo ciężkim stanie. - Zgony są przesunięte w czasie w stosunku do dużej liczby zachorowań potwierdzanych testami genetycznymi - mówi w rozmowie z portalem se.pl dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. - Oznacza to, że dla wielu rodzin okres przedświąteczny może być trudny, gdyż będzie umierało wielu Polaków. Należy z pokorą przyjąć, że liczba zgonów nie będzie w najbliższym czasie spadała. Wysoki ich poziom utrzyma się jeszcze przez co najmniej 2–3 tygodnie - dodaje.