Koronawirus w Polsce. Dr Sutkowski: Ministerstwo myli się w prognozach

Dr Sutkowski: Ministerstwo się myliło

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych odniósł się również do przewidywań, jakie miał resort zdrowia w stosunku do czwartej fali pandemii koronawirusa. - Narastające liczby są wystarczającym sygnałem do tego, że – co tu dużo mówić – ministerstwo się w tych swoich prognozach nie myli - stwierdził.