Koronawirus w Polsce. Dr Michał Sutkowski popiera nowy pomysł z maseczkami

- Niektóre państwa wprowadzają obowiązek noszenia masek z włókniną. Te maski bawełniane niestety niewiele pomagają. Z punktu widzenia medycznego jest to dobrym pomysłem - powiedział Sutkowski. Lekarz przyznał jednocześnie, że jego zdaniem producenci takich maseczek nie powinni zarabiać na nich tyle ile na początku pandemii, co w jego ocenie było "urągające".

Koronawirus w Polsce. Dekadencki karnawał na Krupówkach

Prowadzący program Robert Mazurek powołujące się na swoje źródło, poinformował, że według danych Ministerstwa Zdrowia w piątek potwierdzonych zostanie ok. 8700 nowych przypadków koronawirusa. Zdaniem dra Sutkowskiego nie jest to jeszcze powód do podnoszenia alarmu, ale należy nie dopuścić do powtórki z minionego weekendu w Zakopanem. - Koszt społeczne tego karnawału dekadencji na Krupówkach może być bardzo wysoka - powiedział Sutkowski w RMF FM.