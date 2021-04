Koronawirus w Polsce. Dostarczą mniej szczepionek

O ponad milion szczepionek mniej niż planowano ma dotrzeć do Polski w poniedziałek 26 kwietnia. Jak poinformował Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, tego dnia do kraju ma trafić ponad 1,4 miliona sztuk. Będą to dawki firm Pfizer, AstraZeneca i Johnson&Johnson. Rząd zapewnia, że rejestracja na szczepienia nie zostanie zaburzona.

Ponad milin mniej dawek szczepionki trafi do Polski Źródło: PAP , Fot: PAP/Adam Warżawa