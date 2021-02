Koronawirus w Polsce. Diagności alarmują w sprawie testowania nauczycieli

7 lutego zaczęła się druga tura masowego testowania nauczycieli klas I-III na obecność koronawirusa. Chęć poddania się badaniu zgłosiło 32 tysiące nauczycieli z całej Polski. W poprzedniej turze testów pobranych zostało ponad 130 tys. próbek do badań indywidualnych, jednak tym razem Ministerstwo Zdrowia planuje pulowanie, czyli łączenie pobranych próbek. Jeśli zbiorcza próbka da wynik pozytywny, to dopiero wówczas przeprowadzone zostaną badania indywidualne.

Koronawirus w Polsce. WHO dopuszcza pulowanie, ale w mniejszym zakresie

W ocenie WHO pulowanie jest dopuszczalną metodą badania dużych grup ludzi pod kątem koronawirusa, kiedy konieczne jest szybkie przeprowadzenie całego procesu. W metodzie tej łączy się jednak od 3 do 5 próbek, tymczasem MZ chcę tworzyć próbki zbiorcze z 10 pobranych od nauczycieli wymazów. Według diagnostów, jest to niedopuszczalne.