Koronawirus w Polsce. Czy trzeba nosić maseczki w komunikacji miejskiej? Przypominamy zasady

Koronawirus w Polsce. Czy w komunikacji miejskiej trzeba nosić maseczki?

Mimo tego, że w Polsce wciąż notuje się kilkaset przypadków zakażenia koronawirusem dziennie, to Polacy zdają się nie przejmować pandemią. Widać to na ulicach polskich miast, w sklepach czy pojazdach komunikacji miejskiej. Tam, gdzie ludzie powinni nosić maseczki, nie zawsze to robią. Ostatnio nasiliły się kontrole w pojazdach komunikacji miejskiej. Policjanci i strażnicy miejscy sprawdzają, czy pasażerowie mają założone na twarzy maseczki.