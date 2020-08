Koronawirus w Polsce. Ciechocinek walczy z epidemią. "Ludzie pytają, czy tańce są zakazane"

Na sam koniec wakacji, w ostatni piątek, potwierdzono pierwsze zakażenie w jednym z sanatoriów. Gdy rozpoczęto testy, okazało się, że zakażonych jest jeszcze 10 osób. Teraz liczba ta wzrosła do 21. Na kwarantannę skierowano około 300 osób. Większość to kuracjusze, którzy na wyniki testów czekają w sanatorium. Dlatego liczba zakażonych może jeszcze wzrosnąć.

Koronawirus w Ciechocinku. "Ludzie pytają, czy tańce są zakazane"

Tłumy na deptakach i w restauracjach, tańce i koncerty. Tak wyglądał Ciechocinek również w czasie epidemii. Nieodpowiedzialne zachowanie wielu odwiedzających zauważa Mirosław Ciuryło ze sztabu zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim. - Jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście, to chyba tak jak wszędzie, ludzie nie zachowują dystansu. Podobnie było w lokalach. Teraz może trochę się to zmieni, bo ludzie się wystraszyli ostatnich przypadków - mówi Wirtualnej Polsce.

Dzwonią do niego nie tylko zaniepokojeni mieszkańcy i kuracjusze. Dzwonią również ci, którzy mają zupełnie inne podejście. - Pytają się czy zakazane są tańce, czy nie będzie można lampki wina wypić, bo jak to jest zakazane, to nie ma po co przyjeżdżać - opowiada. - Są też telefony tych objętych kwarantanną w sanatorium. Dzwonią, bo im brakuje kawy, mają za mało torebek herbaty, tylko jedną butelkę wody mineralnej - uśmiecha się.