Koronawirus w Polsce. Tłumy w Ciechocinku. Tylko nieliczni w maseczkach

Mimo że na świeżym powietrzu nie ma obowiązku noszenia maseczek, to lekarze apelują, by w miejscach publicznych, gdzie przebywa wiele osób, stosować środki ochrony. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem i przechodzą chorobę najciężej.