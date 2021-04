Koronawirus w Polsce. "Chorują całe rodziny". Ekspertka nie ma dobrych wieści

Koronawirus w Polsce. Sytuacja w szpitalach

Prof. Zajkowska wyjaśniła również, że w sobotę 10 kwietnia w szpitalu, w którym pracuje, około godziny 15 zabrakło już miejsc dla pacjentów chorujących na COVID-19. Kierowano ich do placówek tymczasowych.

Prof. Zajkowska odniosła się także do niedzielnej liczby zgonów. W raporcie podano, że przez COVID-19 zmarło 245 osób. Specjalistka przekazała, że przypadków śmiertelnych jest mniej niż w poprzednich dniach, ale jak dodała, jest to najprawdopodobniej związane ze sposobem raportowania podczas weekendu. Zaznaczyła, że te dane nie oddają do końca rzeczywistej sytuacji.