Koronawirus w Polsce. "Choroba wyrwała się spod kontroli"

Koronawirus w Polsce niestety nie cichnie. Ministerstwo zdrowia cały czas informuje o nowych przypadkach zakażeń. Wprowadzona społeczna kwarantanna i stan epidemii w Polsce ma na celu zahamować rozwój wirusa w naszym kraju. Jednak, jak zwraca uwagę w programie "Fakty po faktach" w TVN24 prof. Krzysztof Simon z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, restrykcje to nie jest jedyny element walki.

Zapytany o jakąś dobrą wiadomość, powiedział, że właśnie do jego szpitala we Wrocławiu dotarła już maszyna do diagnozowania koronawirusa. - Zaczynamy ją uruchamiać. Dzięki temu będziemy mieli możliwość oznaczania pacjentów na miejscu. Cieszymy się, że to urządzenie wreszcie przyszło - dodał. Powiedział także, że gdy są wątpliwości, czy pacjent ma koronawirusa, leży w sali nawet trzyosobowej i tym samym zajmuje trzy łóżka.