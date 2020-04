Koronawirus w Polsce. Burmistrzowie zapraszają medyków na wakacje. "Tyle możemy od siebie dać"

Miasto Hel nie może kupić szpitalom wszystkiego, czego potrzebują w walce z koronawirusem. Tak samo Krynica Morska. Mogą jednak zaoferować medykom to, po co przyjeżdżają do nich turyści. Czyli wypoczynek nad morzem. - Tak możemy się odwdzięczyć za to, co oni robią - mówi nam burmistrz Krynicy Morskiej.

Burmistrzowie nadmorskich miejscowości chcą, aby lekarze przyjechali do nich za darmo (East News, Fot: Beata Zawrzel/REPORTER)