Koronawirus w Polsce. Biskupi zaapelowali o więcej mszy w święta

Ksiądz katolicki nie powinien odprawiać więcej niż jedną mszę dziennie. Ale w czasie pandemii koronawirusa może się to zmienić. Biskupi zaapelowali, by w polskich kościołach podczas świąt zwiększono liczbę mszy.

"Rada Stała (Konferencji Episkopatu Polski - red.) apeluje, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. w wyżej wymienionych dniach. Pozwoliłoby to uczestniczyć w eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" - przekazano w oświadczeniu.

Ksiądz co do zasady może odprawić tylko jedną mszę św. dziennie. Na drugą i trzecią musi uzyskać zgodę ordynariusza miejsca. Są jednak wyjątki. Należą do nich dni takie jak uroczystość Narodzenia Pańskiego i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, kiedy ksiądz może odprawić trzy msze.

Ze względu na epidemię koronawirusa watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, który zezwala księżom na odprawienie za zgodą ordynariusza czterech mszy w następujących dniach dniach: 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie).

Rada Stała Episkopatu omówiła również kwestię fundacji Solo Dios Basta i jej inicjatywy Różaniec do granic czasu. "Doceniając wkład laikatu w dzieło ewangelizacji, Rada Stała zauważa jednak, że Fundacja kolejny raz zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania oraz przebiega poza Kościołem instytucjonalnym” - zaznaczono i zaapelowano o "dystans" do działań organizacji.

Biskupi rozmawiali również o "próbach podważania autorytetu Jana Pawła II". "Ludzie młodzi nie mieli już możliwości zetknięcia się z nim bezpośrednio. Nie doświadczyli zatem niezwykłej osobowości i duchowego charyzmatu człowieka, którego życie, głoszenie Ewangelii oraz pokorna i niezmordowana posługa dla bliźnich zmieniły losy Polski i świata" - podkreślono.

Rada Stała zaapelowała, by osoby znające działania Jana Pawła II dzieliły się czasie świąt swoimi doświadczeniami i wiedzą z młodszym pokoleniem.