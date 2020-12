Niemcy. Jest decyzja ws. mszy w święta. Zaskakujący zakaz

Niemcy. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Niemcy. Udział przedstawicieli wielu wyznań

Niemcy. Kościół w Westfalii: zostańcie w domach!

Kościół Ewangelicki Westfalii tymczasem zaapelował do wiernych w swoich parafiach, by ze względu na pandemię zrezygnowali z osobistego udziału w bożonarodzeniowych nabożeństwach przez cały okres lockdownu, czyli do 10 stycznia."W obliczu obecnej, wyraźnie zmienionej sytuacji i mimo wszelkich sprawdzonych koncepcji zapewniających bezpieczeństwo, należy kierować się rozsądkiem i jeśli to możliwe, zrezygnować z udziału w zgromadzeniach, by nie narażać innych" - głosi apel.