Koronawirus w Polsce. Badacze z UJ opracowali substancję hamującą wirusa SARS-CoV-2

Koronawirus w Polsce. Badacze z UJ opracowali innowacyjną substancję

-Naukowcy pokazali, że opracowane przez nich związki polimerowe stworzone na bazie chitozanu są w stanie skutecznie hamować infekcję nowymi koronawirusami. Wykazali, że polimer ten wiąże się z białkiem Spike tworzącym „koronę” wirusa i blokuje jego oddziaływanie z receptorem komórkowym, a w konsekwencji wnikanie wirusa do komórki- czytamy na stronie UJ.

Stworzona przez naukowców z UJ substancja to związek chemiczny o nazwie HTTC. Jak sami przyznają do opracowania leku na koronawirusa pozostało jeszcze sporo pracy, ponieważ na ten moment HTTC nie jest zatwierdzony do stosowania u ludzi. Wstępne badania u gryzoni wykazały, że po podaniu związku drogą wziewną nie zaobserwowano toksyczności ani pogorszenia się czynności płuc.