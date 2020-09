Koronawirus w Polsce. Areszt za złamanie kwarantanny

Mieszkanka Torunia dwukrotnie złamała zasady kwarantanny . Kobieta do aresztu trafiła w maju, po tym jak naruszyła zasady nałożonej na nią kwarantanny. Dwukrotnie opuściła ona swoje mieszkanie i wyszła na zakupy. Według prokuratury mieszkanka Torunia naraziła w ten sposób ponad 30 osób, z którymi miała po drodze kontakt. Kobieta w momencie opuszczenia mieszkania nie wiedziała jeszcze, że chwilę później okaże się, że jest zarażona koronawirusem .

Śledztwo w sprawie złamania kwarantanny

Śledztwo w sprawie 38-latki właśnie się zakończyło. Według "Polska The Times" kobiecie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Do sądu został już wysłany akt oskarżenia. Mieszkanka Torunia spędziła w areszcie 5 miesięcy.