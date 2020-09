Koronawirus. Finał absurdalnej sprawy. Bezobjawowa pacjentka oskarżona o zakażanie COVID

Adwokat Mariusz Lewandowski nie krył radości. - To koniec tej absurdalnej sprawy. Pomogło nagłośnienie przypadku mojej klientki w mediach. Po analizie akt sąd uznał, że umieszczenie pani Karoliny w areszcie nie jest konieczne dla dalszego zabezpieczenia procesu. Nie grozi jej surowa kara - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód wnioskując o utrzymanie aresztu, powoływała się na zagrożenie karą do 8 lat więzienia. Niedawno informowaliśmy, że w dwóch podobnych sprawach sądy orzekły kary jednego roku więzienia w zawieszeniu. Nawet te wyroki budziły wątpliwości prawników i służb sanitarnych co do surowości kary.