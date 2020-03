Koronawirus w Polsce. Apel GIS. Chodzi o imprezy masowe

Koronawirus w Polsce. 30 sekundowe mycie rąk

W komunikacie przypomniano również, że koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. "W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami" - informuje GIS.