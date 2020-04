Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda: Trudno wyobrazić sobie sytuację, że wyborów może nie dojść

- Mam nadzieję, że wybory 2020 odbędą się wtedy, na kiedy zostały zaplanowane. Ważne jest to dlatego, że nie ma żadnej ustawy bez podpisu prezydenta. Trudno mi wyobrazić sobie sytuację, że do wyborów może nie dojść - mówi Andrzej Duda na antenie Polsat News. Głowa państwa odniosła się też do pomysłu przełożenia głosowania o tydzień. - To zawsze budzi istotne wątpliwości - uważa.