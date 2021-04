Koronawirus w Polsce. Andrusiewicz: wyłapujemy osoby wracające z Indii

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewcz podkreślił, że liczba zgonów cały czas jest na bardzo wysokim poziomie. - Nadal jesteśmy na poziomie zgonów, którego nie powinniśmy notować ale pokazuje to jak ciężko przebiega COVID - zaznaczył. Dodał jednak, że tydzień do tygodnia to 39 proc. spadków zakażeń, ubyło ponad 5000 pacjentów na łóżkach covidowych.