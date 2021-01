Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski żałował, że został ministrem zdrowia

Koronawirus w Polsce. Polska nie jest zieloną wyspą

Minister zdrowia mówił również o bieżącej sytuacji w Polsce i oceniał szanse na nadejście trzeciej fali koronawirusa. - Gdybym patrzył tylko na Polskę, to powiedziałbym, że idziemy ścieżką spokojnego scenariusza, ale jak patrzę na zewnątrz i kraje ościenne, to idzie to w zupełnie innym kierunku - mówił. - Trudno przypuszczać, by Polska była zieloną wyspą i jej granice były szczelne na wirusa - stwierdził.

Niedzielski nie chciał jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja epidemiczna w Polsce polepsza się. - W najbliższych tygodniach będziemy mieli kontynuację trendu spadkowo-stabilizacyjnego. Widać, że polityka obostrzeń okazuje się skutecznym środkiem do tego, by nie doprowadzać do tej trzeciej fali. Ale cały czas patrzę na to, co się dzieje dookoła. Na razie nie przesądzałbym, że idzie ku lepszemu, bo już kilka razy myśleliśmy, że jest lepiej, ale potem to pandemia koronawirusa pokazywała, że to ona jest królem rzeczywistości - ocenił szef resortu zdrowia w TVN24.