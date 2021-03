Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: w piątek podpiszę rozporządzenie ws. teleporad

Minister poinformował, że do tej pory zaszczepiono przeciwko COVID-19 120 tys. lekarzy. - To oznacza około 88-90 proc. wszystkich. Wcześniej podawaliśmy nieco wyższy odsetek, biję się w piersi - przyznał minister.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał ministra zdrowia, czy to prawda, że w rządzie jest "głównym przeciwnikiem" sprowadzenia chińskiej szczepionki do Polski. Niedzielski odparł, iż "odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo Polaków", więc będzie pilnował, by używane w naszym kraju preparaty były przebadane i przetestowane.

- To początek procesu, który może zakończyć się wydaniem pozytywnej opinii. Dopóki jej nie ma, moglibyśmy wdrożyć ją w trybie warunkowego dopuszczenia w Polsce, ale to nie zwalnia producenta z przedstawienia odpowiedniej dokumentacji - tłumaczył minister zdrowia.

Minister zdrowia pytany był także o doniesienia RMF FM dotyczące otwarcia po świętach wielkanocnych ogródków w restauracjach i kawiarniach. - Rzeczywiście to nasze nastawienie w polityce dotyczącej restrykcji zmienia się. Ono ewoluuje, tak samo jak ewoluuje wirus. Można użyć takiego porównania. Bo mamy inną sytuację. Mamy część ludzi, którzy są ozdrowieńcami, takie badania pokazują, że może to być nawet 25 proc. społeczeństwa. Mamy ciągle rozwijającą się akcję szczepień. Szczepionek będzie do kraju przybywało coraz więcej, więc to tempo też będzie się zwiększało - mówił minister.