Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: najgorsze przed nami

- Nie mam jeszcze dzisiejszego raportu, ale patrząc na ostatnie trzy dni mamy jeden pozytywny sygnał: jest trochę mniej zleceń na testy z POZ. Średnia spadła z 38 do 35 tys. Na razie jestem umiarkowanym optymistą, ponieważ zawsze przed świętami mamy zmniejszoną liczbę badań, mniej osób chce się poddawać testom - stwierdził w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski przyznał jednak, że "jeżeli chodzi o obłożenie szpitali, to najgorsze przed nami". - Najpierw mamy większą liczbę wykrywanych przypadków, a dopiero po kilku dniach ci pacjenci trafiają do szpitali. Następne 7-10 dni to będzie szczyt hospitalizacji - tłumaczył.