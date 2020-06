Koronawirus w Polsce. Adam Bielan dopytywany o dobowy rekord zakażeń. Burza na antenie TVN24

Koronawirus w Polsce. Rekordowa liczba przypadków. Adam Bielan: apeluje o zdrowy rozsądek

- Mam absolutną pewność, że jak porównam sytuację w Polsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy z sytuacją w bogatszych od nas krajach Europy Zachodniej, we Włoszech, Hiszpanii, Francji czy Belgii, gdzie znajduje się siedziba PE, to mogę powiedzieć, że w Polsce nie mieliśmy do czynienia z decyzjami o skazywaniu nikogo na śmierć poprzez nieprzekazywanie mu respiratora - oświadczył Adam Bielan.