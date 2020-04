Koronawirus w Polsce. Abp Stanisław Gądecki zaapelował do wiernych: podnieście głowy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wygłosił orędzie do Polaków. Nie zabrakło w nim nawiązań do panującej na świecie epidemii koronawirusa. – Ten szczególny czas jest dla nas wszystkich wyzwaniem. Wymaga on przede wszystkim roztropnych i odpowiedzialnych decyzji – stwierdził duchowny podczas przemówienia.

Koronawirus w Polsce. Apel abp Stanisława Gądeckiego do wiernych (PAP, Fot: Paweł Jaskółka)