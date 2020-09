Koronawirus w Polsce a teleporady. Lekarz: "Nie chcemy, aby przychodnie stały się ogniskami epidemii"

Zgodnie z nowymi przepisami, aby pacjent został skierowany na test na koronawirusa podczas teleporady musi mieć łącznie cztery objawy: gorączkę powyżej 38 st. C, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku. O włączeniu lekarzy rodzinnych do bezpośredniej walki z koronawirusem zadecydowało Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus a teleporady. "Przychodnie nie mogą stać się ogniskami epidemii"

- Nowe rozporządzenie jest kompromisem nie do końca akceptowalnym dla środowiska lekarskiego - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską lekarz rodzinny dr Marek Sutkowski. - Lekarz może wysłać pacjenta na testy po badaniu fizykalnym. Przy pomocy teleporady może to zrobić tylko wtedy, kiedy pacjent ma wszystkie cztery objawy wymienione w rozporządzeniu. A te nie występują jednocześnie u każdego, kto jest zakażony koronawirusem - tłumaczy.

Lekarze chcą, aby test można było przeprowadzić na podstawie teleporady, podczas której lekarz rozpozna u pacjenta wysokie prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem. - Chcielibyśmy, aby w rozporządzeniu nie znajdowały się parametry medyczne. Lekarz powinien mieć możliwość zadecydować o teście, jeżeli u pacjenta pojawią się gorączka duszności lub kaszel. Do tej pory robili to pracownicy Sanepidów. To absurd, że teraz nie mogą tego robić lekarze - wyjaśnia dr Sutkowski.

Jak opowiada, lekarze chcą uniknąć sytuacji, podczas których przychodnie staną się ogniskami epidemii. - Jeżeli pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przed testem będzie musiał przyjść do przychodni, to będzie zagrażał zdrowiu innych pacjentów, którzy czekają na wizytę. W dodatku będzie musiał dojechać na miejsce, na przykład autobusem, w którym będzie mógł zakazić innych pasażerów - mówi Sutkowski. - Nie może być tak, że zdrowy rodzic nie może wejść do szkoły z dzieckiem, bo jest pandemia koronawirusa. A chory może wejść ze wszystkimi do przychodni i zakazić personel - dodaje.