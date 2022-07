Koronawirus w Polsce. 964 zakażenia, zmarły trzy osoby z COVID-19

We wtorek, pierwszy raz od ponad dwóch miesięcy, dzienna liczba zakażeń COVID-19 przekroczyła tysiąc przypadków. Minister zdrowia Adam Niedzielski twierdzi, że "nie ma zagrożenia dla wydolności systemu opieki zdrowotnej". We Włoszech liczba wykrytych w ciągu doby zakażeń przekroczyła 100 tysięcy, a we Francji dwa razy tyle.